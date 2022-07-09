В Екатеринбурге автомобиль BMW влетел в дерево, один человек погиб

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автомобиль BMW влетел в дерево и перевернулся. В результате ДТП погиб человек, еще двое пострадали.По предварительным данным, сегодня около 00:01 водитель BMW 320 ехал по улице Бисертская со стороны Елизаветинского шоссе в сторону Плодородной, не обеспечил постоянный контроль за движением, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего машина перевернулась.В результате аварии 36-летний пассажир иномарки скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. 45-летнего водителя и 26-летнюю женщину-пассажира доставили в больницу с различными травмами.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, стаж вождения водителя BMW составляет 18 лет. Ранее он был лишен водительского удостоверения за управление в состоянии опьянения и за уезд с места ДТП.