Из горящей девятиэтажки в Качканаре эвакуировали 15 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в Качканаре в девятиэтажке на улице 5-й микрорайон произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 05:59.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального девятиэтажного дома.На место происшествия прибыли девять огнеборцев. Они эвакуировали из дома 15 человек, в том числе трех детей. К счастью, никто не пострадал.Пожар потушили за шесть минут.