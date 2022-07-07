Из горящей девятиэтажки в Качканаре эвакуировали 15 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня рано утром в Качканаре в девятиэтажке на улице 5-й микрорайон произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 05:59.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального девятиэтажного дома.
На место происшествия прибыли девять огнеборцев. Они эвакуировали из дома 15 человек, в том числе трех детей. К счастью, никто не пострадал.
Пожар потушили за шесть минут.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального девятиэтажного дома.
На место происшествия прибыли девять огнеборцев. Они эвакуировали из дома 15 человек, в том числе трех детей. К счастью, никто не пострадал.
Пожар потушили за шесть минут.
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