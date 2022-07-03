В Асбесте на заброшенном карьере неизвестные открыли по рыбакам стрельбу

«Не для того наши родители разрабатывали здесь породу, чтоб потом кто-то, якобы арендовав этот карьер, мочил из огнестрела мирных рыбаков», – возмутился активист.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости