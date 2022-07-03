В Асбесте на заброшенном карьере неизвестные открыли по рыбакам стрельбу
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на заброшенном карьере прииска Пролетарского в Асбесте между, предположительно, представителями арендаторов водоёма и рыбаками возник конфликт. В результате неизвестные открыли стрельбу по оппонентам, а рыбачившие там мужчины стали с берега кидаться камнями.
Об этом сообщил активист партии КПРФ Вячеслав Прожерин на своей личной странице во «ВКонтакте», опубликовав видео с произошедшим. Выстрелы были произведены, предположительно, из травматического оружия.
Судя по видео, рыбаки в результате стрельбы не пострадали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области ИА «Уральский меридиан» сообщили, что инцидентом уже занялись правоохранители. Они дадут правовую оценку произошедшему.
Об этом сообщил активист партии КПРФ Вячеслав Прожерин на своей личной странице во «ВКонтакте», опубликовав видео с произошедшим. Выстрелы были произведены, предположительно, из травматического оружия.
«Не для того наши родители разрабатывали здесь породу, чтоб потом кто-то, якобы арендовав этот карьер, мочил из огнестрела мирных рыбаков», – возмутился активист.
Судя по видео, рыбаки в результате стрельбы не пострадали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области ИА «Уральский меридиан» сообщили, что инцидентом уже занялись правоохранители. Они дадут правовую оценку произошедшему.
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