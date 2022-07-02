В Богдановическом городском округе сгорел частный жилой дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Богдановическом городском округе в селе Байны минувшей ночью сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 01.48, рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.На площади 210 квадратных метров сгорела кровля и перекрытия, также были повреждены стены и домашнее имущество. О пострадавших информации нет.В тушении были задействованы 4 единицы техники и 18 сотрудников МЧС. Им помогали ещё 9 человек из состава добровольной пожарной дружины села. В результате пожар был локализован в 03.50, а в 05.05 огнеборцы ликвидировали открытое горение.