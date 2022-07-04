В уральской столице под колёсами КАМАЗа погиб пешеход

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 8 июля, в Екатеринбурге 40-летний водитель КАМАЗа, объезжая впередистоящий автомобиль по обочине, совершил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте происшествия.Инцидент произошёл во второй половине дня, около 16.20, в посёлке Горный Щит возле дома 48/а по улице Свердлова. Личность погибшего устанавливается, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель грузовика за 21 год стажа вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 9 раз.