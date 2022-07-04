В уральской столице под колёсами КАМАЗа погиб пешеход
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 8 июля, в Екатеринбурге 40-летний водитель КАМАЗа, объезжая впередистоящий автомобиль по обочине, совершил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте происшествия.
Инцидент произошёл во второй половине дня, около 16.20, в посёлке Горный Щит возле дома 48/а по улице Свердлова. Личность погибшего устанавливается, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель грузовика за 21 год стажа вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 9 раз.
Инцидент произошёл во второй половине дня, около 16.20, в посёлке Горный Щит возле дома 48/а по улице Свердлова. Личность погибшего устанавливается, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель грузовика за 21 год стажа вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 9 раз.
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