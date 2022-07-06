Сквер «Город мастеров» в Бисерти подвергся нападению незнакомки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

При слове «вандализм» в первую очередь представляется группа молодых хулиганов с большими мускулами, но маленькими мозгами. Или сильно выпивший неудачник, которому захотелось излить скопившуюся злость на несправедливость мира, круша объекты уличного оформления. Но видео из Бисерти разрушает этот стереотип.Запись сделана в сквере «Город мастеров», расположенном в посёлке городского типа Бисерть. Видео зафиксировало необъяснимое нападение некоей дамы на новенькие фонари, установленные в сквере. Она рывками выдирает фонари с невысоких постаментов, и делает это так усердно, что падает в какой-то момент. Прекрасно видно, что женщина хорошо одета и не кажется гражданкой, ведущей асоциальный образ жизни.Разрушив несколько уличных светильников, дама подхватывает свой пакет с какими-то вещами и гордо удаляется. Оставив при этом в недоумении любого, кто посмотрит ролик, распространяемый по соцсетям. В комментариях к нему преобладает одна версия такой необъяснимой женской агрессии к фонарям — психическое заболевание.Сквер «Город мастеров» был открыт в июне 2020-го года. Полное его название — «Возрождение традиций. Город мастеров». Проект места для отдыха и общественных мероприятий разрабатывали студенты УрГАХУ под руководством Екатерины Витюк, а воплотить его удалось благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды. Но на сквер сразу же начались нападения вандалов. В результате их визитов в сквер были разбиты 50 фонарей. Сейчас шло их постепенное восстановление, заново смонтировали 30 фонарей. И вот новое нападение!