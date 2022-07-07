Семь лет лишения свободы за погибшего в ДТП ребёнка получил житель Берёзовского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти 2 года длилось расследование и рассмотрение дела о страшном ДТП в районе Тугулыма. В аварии, произошедшей в ноябре 2022-го года погибла девочка.Виновником смертельной аварии признан 58-летний житель города Берёзовский. Он управлял своим грузовым автомобилем, следуя по трассе «Екатеринбург – Тюмень». Пытаясь обогнать другую машину, березовчанин не проверил, свободна ли соседняя полоса и совершил манёвр. В это же время на обгон шёл легковой автомобиль «Шевроле Клан». Во избежание столкновения женщина-водитель иномарки выехала на полосу встречного движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. Её машину при этом несколько раз перевернуло. Сама она и ехавшие с ней двое детей получили травмы разной степени тяжести.Наиболее серьёзно пострадала 7-летняя дочь владелицы «Шевроле». Её успели доставить в тюменскую больницу, но врачи уже ничего не смогли сделать для спасения девочки.Виновником дорожной аварии признан водитель грузовика, спровоцировавший ДТП. Он приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд рассматривал его дело по статье 264 части 4 Уголовного кодекса («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Вину березовчанина усугубило то обстоятельство, что он покинул место происшествия и его пришлось разыскивать сотрудникам правоохранительных органов. На суровость приговора это тоже сказалось.