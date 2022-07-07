В Екатеринбурге водитель автомобиля BMW сбил ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге водитель автомобиля BMW сбил девятилетнего мальчика. Авария произошла в 11:30 около дома №6 на улице Луганской.По предварительным данным, водитель BMW 320 I XDRIVE ехал по дворовой территории и допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть. В результате ДТП девятилетнего мальчика доставили в больницу с переломом голени.Как сообщила мать пострадавшего ребенка, мальчик вместе с отчимом пошли выбрасывать мусор. Когда мужчина отвернулся, ребенок вышел на дворовой проезд, где поскользнулся и упал, а затем на него наехал автомобиль.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем автомобиля находился 36-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. Он пояснил, что, когда ехал по дворовому проезду, из-за припаркованных машин выбежал мальчик. Увидев машину, ребенок испугался и упал на проезжую часть. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.