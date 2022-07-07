В Екатеринбурге ищут родителей найденного на улице мальчика
Происшествия
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
В столице ищут родителей или других законных представителей мальчика, которого нашли на улице. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Мальчика нашел прохожий сегодня ночью около 03:00 на перекрестке Вилонова – Учителей. Ребенку на вид 3-5 лет, он не разговаривает и не может даже назвать своего имени. Одет в желтую футболку, желтые тапки и темно-синие шорты с розовыми сердечками.
Полиция просит всех, кто узнал мальчика, сообщить об этом по телефонам: +7 (902) 257-82-14 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 3); 8 (343) 356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 4); 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД по Екатеринбургу) или 02 (102 по мобильному).
Мальчика нашел прохожий сегодня ночью около 03:00 на перекрестке Вилонова – Учителей. Ребенку на вид 3-5 лет, он не разговаривает и не может даже назвать своего имени. Одет в желтую футболку, желтые тапки и темно-синие шорты с розовыми сердечками.
Полиция просит всех, кто узнал мальчика, сообщить об этом по телефонам: +7 (902) 257-82-14 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 3); 8 (343) 356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 4); 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД по Екатеринбургу) или 02 (102 по мобильному).
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