Жителей Свердловской области предупредили о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выпустили предупреждение о смоге с 7 до 12 июля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, с 20:00 7 июля до 20:00 12 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности.