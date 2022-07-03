Жителей Свердловской области предупредили о смоге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области выпустили предупреждение о смоге с 7 до 12 июля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, с 20:00 7 июля до 20:00 12 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности.
По данным синоптиков, с 20:00 7 июля до 20:00 12 июля в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
03 июля 2022
03 июля 2022
В Свердловскую область вернулась жара
07 июля 2022
07 июля 2022
Тепло возвращается в Свердловскую область
29 июня 2022
29 июня 2022