На свердловской трассе в ДТП погиб 75-летний мотоциклист



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Серов водитель Chevrolet Lacetti столкнулся с 75-летним мотоциклистом. В результате ДТП байкер погиб. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.ДТП произошло вчера, 7 июля, на 182-м километре трассы. По предварительным данным, 31-летний водитель Chevrolet Lacetti при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha YZF-R1 под управлением 75-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении и тоже совершал обгон.В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. В момент аварии он находился в мотошлеме и защитном мотоциклетном костюме. Погибший – житель Нижней туры со стажем вождения 46 лет.Водитель автомобиля и его пассажиры в ДТП не пострадали.За рулем Chevrolet Lacetti находился житель Качканара со стажем вождения 10 лет. Он пояснил, что не заметил мотоциклиста, а при выезде на встречную полосу неожиданно почувствовал сильный удар в левую сторону.