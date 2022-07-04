На трассе «Екатеринбург-Тюмень» в ДТП погибла жительница Талицкого района
Происшествия
Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области
В двух сотнях километров от Екатеринбурга сегодня в полдень произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. В нём погибла женщина, пассажирка одной из машин.
По предварительным данным, которым делится ВК-сообщество «Патрульный участок» ГУ МВД РФ по Свердловской области, виновником аварии стал 36-летний водитель «ГАЗели» из Нижнего Тагила, который не успел сбавить скорость, когда перед ним стал сворачивать автомобиль «ВАЗ-2125». В результате автофургон врезался в боковую часть «Лады» и ударом вытолкнул её на встречную полосу. Там на легковушку обрушился второй, ещё более мощный удар от грузового автомобиля «MAH».
Погибшая женщина проживала в Талицком районе. Ей было 43 года. В момент столкновения она сидела на пассажирском сидении «ВАЗа», куда и пришёлся удар грузовика.
По предварительным данным, которым делится ВК-сообщество «Патрульный участок» ГУ МВД РФ по Свердловской области, виновником аварии стал 36-летний водитель «ГАЗели» из Нижнего Тагила, который не успел сбавить скорость, когда перед ним стал сворачивать автомобиль «ВАЗ-2125». В результате автофургон врезался в боковую часть «Лады» и ударом вытолкнул её на встречную полосу. Там на легковушку обрушился второй, ещё более мощный удар от грузового автомобиля «MAH».
Погибшая женщина проживала в Талицком районе. Ей было 43 года. В момент столкновения она сидела на пассажирском сидении «ВАЗа», куда и пришёлся удар грузовика.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».