Под тяжестью грузовика обрушился мост в Свердловской области
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром в Свердловской области возле деревни Бобровка обрушился мост через реку Ница. В момент обрушения по мосту ехал грузовик «Тонар».
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, грузовик вместе с водителем в результате обрушения моста оказались в воде. По предварительным данным, причиной инцидента стало превышение максимальной массы при проезде.
47-летний водитель грузовика вез щебень из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района. В результате обрушения моста он не пострадал.
Сейчас подъезды к мосту перекрыты. Собственник дороги и администрация района решают вопрос по организации объезда поврежденного участка дороги.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, грузовик вместе с водителем в результате обрушения моста оказались в воде. По предварительным данным, причиной инцидента стало превышение максимальной массы при проезде.
47-летний водитель грузовика вез щебень из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района. В результате обрушения моста он не пострадал.
Сейчас подъезды к мосту перекрыты. Собственник дороги и администрация района решают вопрос по организации объезда поврежденного участка дороги.
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