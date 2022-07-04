Под тяжестью грузовика обрушился мост в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Свердловской области возле деревни Бобровка обрушился мост через реку Ница. В момент обрушения по мосту ехал грузовик «Тонар».Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, грузовик вместе с водителем в результате обрушения моста оказались в воде. По предварительным данным, причиной инцидента стало превышение максимальной массы при проезде.47-летний водитель грузовика вез щебень из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района. В результате обрушения моста он не пострадал.Сейчас подъезды к мосту перекрыты. Собственник дороги и администрация района решают вопрос по организации объезда поврежденного участка дороги.