Трех человек спасли огнеборцы из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке в переулке Парковом. Сообщение о возгорании поступило в 22:38.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади трех квадратных метров огонь повредил входную группу квартиры и имущество в общем коридоре на четвертом этаже муниципального девятиэтажного дома.
Из многоэтажки по лестничным маршам эвакуировались 24 человека. Еще трех человек спасли огнеборцы.
В тушении пожара участвовали 16 спасателей. Открытое горение ликвидировали в 22:53. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:48.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади трех квадратных метров огонь повредил входную группу квартиры и имущество в общем коридоре на четвертом этаже муниципального девятиэтажного дома.
Из многоэтажки по лестничным маршам эвакуировались 24 человека. Еще трех человек спасли огнеборцы.
В тушении пожара участвовали 16 спасателей. Открытое горение ликвидировали в 22:53. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:48.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».