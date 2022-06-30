Трех человек спасли огнеборцы из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке в переулке Парковом. Сообщение о возгорании поступило в 22:38.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади трех квадратных метров огонь повредил входную группу квартиры и имущество в общем коридоре на четвертом этаже муниципального девятиэтажного дома.Из многоэтажки по лестничным маршам эвакуировались 24 человека. Еще трех человек спасли огнеборцы.В тушении пожара участвовали 16 спасателей. Открытое горение ликвидировали в 22:53. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:48.