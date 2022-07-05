При попытке сделать эффектное фото молодые люди сломали главный фонтан Асбеста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Желание сделать эффектные фотоснимки превратило группу молодых людей в вандалов, а город Асбест лишило фонтана на Форумной площади.Произошло это поздним вечером в центре Асбеста. Во время прогулки по городу группа молодых людей заметили фонтан и решили сделать красивые снимки на память о приятном времяпрепровождении. Для этого двое из них ловко вскарабкались на верхнюю чашу фонтана. Остальные рисковать не стали и поработали для двух приятелей фотографами. Однако, уже при спуске «фотомоделей» конструкция не выдержала и обрушилась. Часть обломков накрыла одного из упавших в воду парней.Пострадавший 22-летний молодой человек получил травмы и доставлен в больницу. Пострадавший фонтан требует серьёзного ремонта (а, возможно, замены на новую конструкцию). Остальные участники происшествия не пострадали, но временно: сотрудники полиции устанавливают их личности и привлекут к ответственности за уничтожение городского имущества.Меж тем, глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова в связи с происшествием подняла вопрос о том, чтобы в ночное время полиция усилила патрулирование центральной части города.