В ДТП в Екатеринбурге пострадал водитель электросамоката

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель электросамоката после столкновения с автомобилем получил серьезные травмы головы. ДТП произошло сегодня в 07:00 на улице Крауля около дома №61.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Skoda Octavia на перекрестке Заводская – Крауля при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил водителю электросамоката Kugoo и допустил с ним столкновение.В результате ДТП 27-летнего водителя электросамоката доставили в больницу с травмами головы и переломом голени.Сотрудники ГИБДД установили, что мощность двигателя электросамоката Kugoo составляет 350 Вт. Такой электросамокат приравнивается к мопеду. Для управления им необходимо удостоверение категории «М» и наличие мотошлема. Пострадавший мужчина передвигался без шлема. Из-за этого в отношении него вынесено постановление.В отношении водителя Skoda Octavia сотрудники ГИБДД составили административный материал за невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.