Пожарные спасли человека из задымленной многоэтажки в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле этой ночью произошел пожар в девятиэтажном доме на Уральском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в 00:57.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, ночью загорелся мусор в подъезде на первом этаже девятиэтажки. Пожарные спасли из задымленного дома одного человека, по лестничным маршам эвакуированы еще 16 жителей.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01:03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:27.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, ночью загорелся мусор в подъезде на первом этаже девятиэтажки. Пожарные спасли из задымленного дома одного человека, по лестничным маршам эвакуированы еще 16 жителей.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01:03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:27.
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