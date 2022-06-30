Пожарные спасли человека из задымленной многоэтажки в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле этой ночью произошел пожар в девятиэтажном доме на Уральском проспекте. Сообщение о возгорании поступило в 00:57.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, ночью загорелся мусор в подъезде на первом этаже девятиэтажки. Пожарные спасли из задымленного дома одного человека, по лестничным маршам эвакуированы еще 16 жителей.В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01:03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:27.