Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 4 июля из ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге эвакуировали 700 человек. На место происшествия приезжали 38 огнеборцев на 12 пожарных машин.Как рассказали в МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров была повреждена электропроводка холодильной камеры предприятия быстрого питания, расположенного на втором этаже торгового центра.До прибытия спасателей из здания эвакуировались 700 человек, в том числе 50 детей. Возгорание было потушено населением первичными средствами пожаротушения.