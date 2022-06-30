Из ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге эвакуировали 700 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вечером 4 июля из ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге эвакуировали 700 человек. На место происшествия приезжали 38 огнеборцев на 12 пожарных машин.
Как рассказали в МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров была повреждена электропроводка холодильной камеры предприятия быстрого питания, расположенного на втором этаже торгового центра.
До прибытия спасателей из здания эвакуировались 700 человек, в том числе 50 детей. Возгорание было потушено населением первичными средствами пожаротушения.
Как рассказали в МЧС по Свердловской области, на площади двух квадратных метров была повреждена электропроводка холодильной камеры предприятия быстрого питания, расположенного на втором этаже торгового центра.
До прибытия спасателей из здания эвакуировались 700 человек, в том числе 50 детей. Возгорание было потушено населением первичными средствами пожаротушения.
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