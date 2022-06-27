Автоинспекторы поймали за выходные в Екатеринбурге 14 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За выходные в Екатеринбурге автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы в выходные проводили массовые проверки водителей. В ходе рейдов выявлено 14 водителей, управляющих машинами в состоянии опьянения. Еще четыре водителя отказались от прохождения освидетельствования. В отношении одного автолюбителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.В ГИБДД напомнили, что за данное нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.