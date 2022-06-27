Пожилой грибник несколько дней блуждал по лесам возле Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Объявленный в минувшую субботу в розыск 66-летний мужчина сам выбрался из леса. Его не могли найти несколько дней.Редкий случай — о своей пропаже Меджид Бабаши тоже заявлял сам. Он отправился в лес по грибы, сойдя ранним утром 2-го июля с электрички на станции Ляля. Поблуждав по лесу, он понял, что не знает, как найти обратный путь. К счастью, у него при себе был телефон, и грибник позвонил дежурно-диспетчерскую службу сообщить, что заблудился. Однако, звонок не помог найти пропавшего, хоть на поиски выехали полицейские, пожарные и поисковый отряд «Скорпион». Позже с Бабаши созванивались ещё несколько раз, но установить его местонахождение не удалось.Меджид Бабаши нашёлся самостоятельно. Он вышел из леса к коллективному саду №13, где его и заметили сотрудники полиции, отправленные на его поиски. В подразделении полиции, куда доставили пожилого грибника, он заверил, что хорошо себя чувствует и в медицинской помощи не нуждается, — сообщает интернет-газета V-tagile.ru.