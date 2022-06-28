В Екатеринбурге под колёсами инкассаторской машины погибла женщина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На дублирующей автотрассе Сибирского тракта произошла трагедия — переходившая через дорогу женщина попала под колёса инкассаторской машины. Бронированный автомобиль ехал с большой скоростью и от сильного удара человек погиб на месте.Пока сотрудники ГИБДД устанавливают подробности произошедшего, «в народе» ходят две противоречивые версии. По одной, погибшая перебегала дорогу в неположенном месте, не воспользовавшись специальным пешеходным переходом, снабжённым светофором. По другой, нарушений со стороны женщины не было, она шла согласно сигналу светофора, и это водитель инкассаторской машины проигнорировал запрещающий сигнал. Тело же погибшей от удара отбросило так далеко в сторону, что у свидетелей, видевших лишь последствия смертельного ДТП сложилось впечатление, будто имело место нарушение со стороны пешехода.Казалось бы, сегодняшнее происшествие подтверждает гуляющую в народе страшилку о том, что водители инкассаторских машин имеют право нарушать правила дорожного-движения, когда перевозят крупные денежные суммы (якобы, чтобы не допустить нападения). Конечно, это — не более, чем «городская легенда». Инкассаторские автомобили приравнены ко всем участникам дорожного движения и никаких преимуществ не имеют (в том числе, не имеют права парковаться в местах, не предназначенных для этого, и заезжать на тротуары). Даже проблесковый маячок и звуковые сигналы, которыми снабжаются инкассаторские бронемашины, могут использоваться только в случае нападения на них.