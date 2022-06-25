Нуждающаяся в медицинской помощи бабушка пропала в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Новоуткинск пропала 83-летняя Расима Мергалиевна Юсубзянова. Она ушла в лес 3 июля и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.В день пропажи она была одета в зеленую штормофку, красный платок, синее трико и резиновые сапоги 38-го размера. С собой у женщины были корзина и нож.Розыском пропавшей занимается ОМВД Россия по Первоуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 964-82-21 либо 102 (02).