Нуждающаяся в медицинской помощи бабушка пропала в Свердловской области
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В поселке Новоуткинск пропала 83-летняя Расима Мергалиевна Юсубзянова. Она ушла в лес 3 июля и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.
В день пропажи она была одета в зеленую штормофку, красный платок, синее трико и резиновые сапоги 38-го размера. С собой у женщины были корзина и нож.
Розыском пропавшей занимается ОМВД Россия по Первоуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 964-82-21 либо 102 (02).
Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.
В день пропажи она была одета в зеленую штормофку, красный платок, синее трико и резиновые сапоги 38-го размера. С собой у женщины были корзина и нож.
Розыском пропавшей занимается ОМВД Россия по Первоуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 964-82-21 либо 102 (02).
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