На трассе Екатеринбург – Алапаевск водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск автомобиль Ford столкнулся с Камазом. В результате ДТП погиб водитель легковушки.Смертельная авария произошла сегодня утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом с полуприцепом. В результате погиб 40-летний водитель легковушки.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения погибшего составлял шесть лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. Результаты судмедэкспертизы покажут, был ли мужчина пьян.За рулем грузовика находился 53-летний мужчина. Он рассказал, что ехал по своей полосе, когда ему навстречу выехала легковушка. Водитель применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.