На трассе Екатеринбург – Алапаевск водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск автомобиль Ford столкнулся с Камазом. В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Смертельная авария произошла сегодня утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом с полуприцепом. В результате погиб 40-летний водитель легковушки.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения погибшего составлял шесть лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. Результаты судмедэкспертизы покажут, был ли мужчина пьян.
За рулем грузовика находился 53-летний мужчина. Он рассказал, что ехал по своей полосе, когда ему навстречу выехала легковушка. Водитель применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Смертельная авария произошла сегодня утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом с полуприцепом. В результате погиб 40-летний водитель легковушки.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения погибшего составлял шесть лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. Результаты судмедэкспертизы покажут, был ли мужчина пьян.
За рулем грузовика находился 53-летний мужчина. Он рассказал, что ехал по своей полосе, когда ему навстречу выехала легковушка. Водитель применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
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