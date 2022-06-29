На трассе Екатеринбург – Алапаевск водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

12.56 Понедельник, 4 июля 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск автомобиль Ford столкнулся с Камазом. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Смертельная авария произошла сегодня утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом с полуприцепом. В результате погиб 40-летний водитель легковушки.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что стаж вождения погибшего составлял шесть лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. Результаты судмедэкспертизы покажут, был ли мужчина пьян.

За рулем грузовика находился 53-летний мужчина. Он рассказал, что ехал по своей полосе, когда ему навстречу выехала легковушка. Водитель применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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