В свердловском посёлке недовольный стройкой мужчина открыл стрельбу

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский», сотрудники которой опросили жильцов поселка», – рассказали в полиции.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в посёлке Мартюш под Каменск-Уральским мужчина открыл стрельбу, недовольный строительством соседнего дома. Инцидент произошёл вчера в первую половину дня.По словам местной жительницы, ставшей очевидцем произошедшего, он сначала произвёл предупредительный выстрел из ружья в воздух, а затем направил его на рабочих. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области порталу E1.RU информацию подтвердили.О пострадавших в результате происшествия информации нет. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к сучившемуся.