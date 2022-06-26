В свердловском посёлке недовольный стройкой мужчина открыл стрельбу
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в посёлке Мартюш под Каменск-Уральским мужчина открыл стрельбу, недовольный строительством соседнего дома. Инцидент произошёл вчера в первую половину дня.
По словам местной жительницы, ставшей очевидцем произошедшего, он сначала произвёл предупредительный выстрел из ружья в воздух, а затем направил его на рабочих. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области порталу E1.RU информацию подтвердили.
О пострадавших в результате происшествия информации нет. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к сучившемуся.
По словам местной жительницы, ставшей очевидцем произошедшего, он сначала произвёл предупредительный выстрел из ружья в воздух, а затем направил его на рабочих. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области порталу E1.RU информацию подтвердили.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский», сотрудники которой опросили жильцов поселка», – рассказали в полиции.
О пострадавших в результате происшествия информации нет. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к сучившемуся.
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