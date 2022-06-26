В свердловском посёлке недовольный стройкой мужчина открыл стрельбу

15.40 Воскресенье, 3 июля 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в посёлке Мартюш под Каменск-Уральским мужчина открыл стрельбу, недовольный строительством соседнего дома. Инцидент произошёл вчера в первую половину дня.

По словам местной жительницы, ставшей очевидцем произошедшего, он сначала произвёл предупредительный выстрел из ружья в воздух, а затем направил его на рабочих. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области порталу E1.RU информацию подтвердили.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский», сотрудники которой опросили жильцов поселка», – рассказали в полиции.


О пострадавших в результате происшествия информации нет. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к сучившемуся.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:31 В Свердловской области ищут 33-летнюю женщину, пропавшую 30 июня
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20:46 В Екатеринбурге фотографа «It's My City» увезли в полицию
20:05 В Екатеринбурге прошёл пикет в поддержку независимых СМИ
18:53 В Свердловской области ликвидировали покинутый посёлок Куртугуз
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16:25 В посёлке Верхние Серги ищут 61-летнюю женщину, пропавшую 29 июня
16:05 В екатеринбургском аэропорту Кольцово выросли цены на парковку
15:06 В Академическом районе Екатеринбурга 4 июля отключат горячую воду
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