В Нижнем Тагиле водитель «Toyota» сбил 16-летнего подростка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 31-летнией водитель «Toyota Corolla» сбил 16-летенего подростка, переходившего по «зебре», из-за того, что отвлёкся на телефон. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.Инцидент произошёл вчера вечером, в 23.45, на улице Металлургов у дома № 32. Водитель отвлёкся и не успел вовремя затормозить, когда увидел на пешеходном переходе человека. В результате несовершеннолетний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его доставили в детскую ЦГБ № 2.Как установили сотрудники ГИБДД, водитель «Toyota» 8 раз привлекался административной ответственности за нарушение правил дорожного движения с начала 2022 года. В момент аварии мужчина был трезв.Его автомобиль имел тонированные стёкла и резину, которая не соответствует требованиям безопасности, в связи с чем в отношении автовладельца составили административные материалы по трём статьям, рассказали в пресс-группе.В ГИБДД также отметили, что у подростка на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Теперь в отношении его родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.