В Нижнем Тагиле водитель «Toyota» сбил 16-летнего подростка

12.33 Воскресенье, 3 июля 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле 31-летнией водитель «Toyota Corolla» сбил 16-летенего подростка, переходившего по «зебре», из-за того, что отвлёкся на телефон. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Инцидент произошёл вчера вечером, в 23.45, на улице Металлургов у дома № 32. Водитель отвлёкся и не успел вовремя затормозить, когда увидел на пешеходном переходе человека. В результате несовершеннолетний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его доставили в детскую ЦГБ № 2.

Как установили сотрудники ГИБДД, водитель «Toyota» 8 раз привлекался административной ответственности за нарушение правил дорожного движения с начала 2022 года. В момент аварии мужчина был трезв.

Его автомобиль имел тонированные стёкла и резину, которая не соответствует требованиям безопасности, в связи с чем в отношении автовладельца составили административные материалы по трём статьям, рассказали в пресс-группе.

В ГИБДД также отметили, что у подростка на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Теперь в отношении его родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:53 В Свердловской области ликвидировали покинутый посёлок Куртугуз
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16:25 В посёлке Верхние Серги ищут 61-летнюю женщину, пропавшую 29 июня
16:05 В екатеринбургском аэропорту Кольцово выросли цены на парковку
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