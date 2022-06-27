На открытии скейт-парка в Екатеринбурге во время трюка велосипед улетел в толпу
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на открытии скейт-парка возле КРК «Уралец» во время неудачного выполнения трюка упал райдер, а его велосипед улетел в толпу и попал в голову женщине.
По данным «Четвёртого канала», девушка получила ушиб головы. Со слов очевидцев, с ней все в порядке. Медики осмотрели её и отпустили домой. Останавливать соревнования из-за этого не стали.
Напомним, что полиция нашла и оштрафовала блогера, который делал сальто с Плотинки в Екатеринбурге.
По данным «Четвёртого канала», девушка получила ушиб головы. Со слов очевидцев, с ней все в порядке. Медики осмотрели её и отпустили домой. Останавливать соревнования из-за этого не стали.
Напомним, что полиция нашла и оштрафовала блогера, который делал сальто с Плотинки в Екатеринбурге.
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