В Красноуфимском округе Свердловской области сгорел частный дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Красноуфимском округе Свердловской области в деревне Сарсы Первые сгорел частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03.07.«На площади 45 квадратных метров сгорела кровля и повреждены стены, пол, потолок домашнее имущество частного жилого дома», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.В тушении были задействованы 8 пожарных и 3 единицы техники. В 03.22 огонь был локализирован, а уже в 03.30 ликвидировано открытое горение.