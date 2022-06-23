В Красноуфимском округе Свердловской области сгорел частный дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Красноуфимском округе Свердловской области в деревне Сарсы Первые сгорел частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03.07.
«На площади 45 квадратных метров сгорела кровля и повреждены стены, пол, потолок домашнее имущество частного жилого дома», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении были задействованы 8 пожарных и 3 единицы техники. В 03.22 огонь был локализирован, а уже в 03.30 ликвидировано открытое горение.
«На площади 45 квадратных метров сгорела кровля и повреждены стены, пол, потолок домашнее имущество частного жилого дома», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении были задействованы 8 пожарных и 3 единицы техники. В 03.22 огонь был локализирован, а уже в 03.30 ликвидировано открытое горение.
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