За прыжок с моста в Исеть молодого екатеринбуржца привлекли к административной ответственности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полиция Екатеринбурга нашла 21-летнего парня, который в среду, 27-го июня, возрадовавшись пришедшей в город жаре, сиганул с моста в реку Исеть. Прыжок юноши сотрудникам МВД не понравился. Молодого человека привели в Ленинский районный отдел и составили на него протокол о нарушении общественного порядка.Возможно, никаких последствий для прыгуна не было бы, проделай он свой трюк в менее приметном месте. Но парень прыгнул с моста на Плотинке, в самом центре города. Это и привлекло внимание широкой общественности (к которой, конечно, можно причислить и людей в погонах).«В полиции блогеру разъяснили, что его поведение не просто нарушало общественный порядок, но и являлось небезопасным как для него самого, так и для окружающих. Малейшая ошибка при выполнении подобного трюка могла привести к серьезному травмированную или даже его гибели на глазах прохожих, среди которых были и несовершеннолетние. Кроме того, в месте проведения экстремальной съемки отсутствовали не только спасатели, но и медицинские работники, которые могли бы оказать профессиональную помощь в чрезвычайной ситуации», — сказано в опубликованном в соцсетях обращении ГУ МВД РФ по Свердловской области к жителям Екатеринбурга.