В Краснотурьинске одновременно похоронили женщину и её новорожденную дочь

19.05 Пятница, 1 июля 2022
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Мрачная и печальная история завершилась в последний день июня двойными похоронами в Краснотурьинске. Земле одновременно предали молодую женщину и её новорожденную дочь.

Врачи «Скорой помощи» 24-го июня выехали в один из жилых домов Краснотурьинска. Их вызвали соседи молодой женщины, матери двух несовершеннолетних детей, услышав, как она кричит от боли в своей квартире. Только при осмотре в больнице медики обнаружили, что она, по всем признакам, только что родила. Сама роженица от госпитализации отказалась, сославшись на то, что дома дети остались одни без присмотра. Её отпустили домой, но следом отправили полицейских, сообщив о подозрительной ситуации.

Через несколько дней в квартире у женщины сотрудники полиции нашли новорожденного ребёнка. Девочка была мертва, тело её лежало в ящике, встроенном в детскую кровать, на которой спали сыновья хозяйки квартиры. В тот же день умерла и роженица, у которой без должного медицинского ухода начался сепсис. Её успели повторно доставить в больницу, но спасти уже не успели.

Издание «Вечерний Краснотурьинск» раскрывает подробности произошедшего. Как оказалось, умершая женщина, в очередной раз забеременев, собиралась сделать аборт. Но вместо этого скрывала, как могла, беременность и от знакомых, и от врачей. Для этого она даже перетягивала живот, чтобы он не был так заметен. При этом она не отказывалась от алкоголя, что, видимо, тоже повлияло на трагический исход. При осмотре трупа её новорожденной дочки удалось выяснить, что ребёнок умер от недостатка кислорода. Но была ли это случайная смерть, или имело место преднамеренное удушение, пока неясно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Из горящего дома в Краснотурьинске пожарные спасли двух человек
23 июня 2022
В Нижней Туре нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
29 июня 2022
В посёлке Полевской местные жители нашли тело женщины
26 июня 2022
Поход в гости к рецидивисту в Екатеринбурге обернулся поножовщиной
29 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Был судим за мошенничество, просил политическое убежище в Украине, ведёт бизнес в стране НАТО

Что известно об оскандалившемся на всю Россию Денисе Тасакове – директоре уральского завода... который официально уже и не директор
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:33 За вывихнутый полицейскому палец житель Карпинска на 2 года отправится в колонию
19:05 В Краснотурьинске одновременно похоронили женщину и её новорожденную дочь
18:34 Задержанные за ограбление в Екатеринбурге студента из Египта юнцы предстанут перед судом
17:53 Тепличное хозяйство и козью ферму в Свердловской области посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
17:25 Из центра Екатеринбурге перенесут мурал с Александром Невским
16:53 Совет представителей иностранных государств создали в Екатеринбурге
16:27 За хищение 60 миллионов рублей в Екатеринбурге осудят застройщика
15:48 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь ловят пьяных водителей
15:25 Екатеринбуржцев просят не выбрасывать в контейнеры для сортируемых отходов игрушки для взрослых
14:56 В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 98 человек
14:29 Главе Богдановича вынесли приговор за злоупотребление должностными полномочиями
13:53 В рамках STENOGRAFFIA в Екатеринбурге обновляют фиолетовую линию
13:24 На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» будет представлен проект цифровизации процесса добычи руды
12:51 В июне на 19% снизилась посещаемость ТРЦ Екатеринбурга
12:22 Пиарщика Ярослава Ширшикова оштрафовали в Екатеринбурге за дискредитацию ВС РФ
11:56 Свердловчанин 15 лет незаконно хранил дома ружье, патроны и порох
11:25 Из Екатеринбурга запускают чартерные рейсы в Египет
10:53 Выпускной в УрФУ в этом году пройдет без ковидных ограничений
10:21 Toyota в Екатеринбурге протаранила стоявшую на обочине машину с ребенком в салоне
09:57 В столице Урала пропала 28-летняя девушка
09:24 В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил девочку на самокате
21:12 Нижний Тагил бьёт антирекорды по смертности и рождаемости
20:48 Олегу Ягодину грозят штрафом по статье о дискредитации российской армии
20:12 В исторической части Екатеринбурга горело одно из зданий Литературного квартала
19:36 Похитители колёс и бензина предстанут перед Берёзовским судом
19:16 Музыкальный фестиваль «Смена» в Екатеринбурге отменили из-за событий в Украине
Все новости Свердловской области
17:33 Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями
16:10 Глава Якутии сообщил об одном выжившем при крушении самолета Ан-2
15:31 В Госдуму внесен законопроект о «спецмерах в экономике» при проведении «военных операций» за рубежом
12:16 Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2 на склоне горы
12:00 Хинштейн: в законопроект о частной охранной деятельности внесли категорию «телохранитель»
11:11 Роспотребнадзор объявил о снятии ковидных ограничений, в том числе масочного режима
10:38 В Новосибирске ученый Дмитрий Колкер арестован по подозрению в госизмене до конца августа
10:07 Житель Якутска поймал упавшего с 12 этажа 5-летнего ребенка
09:49 В Испании из-за забастовки сотрудников авиакомпании отменены или задержаны десятки рейсов
17:28 МВД: ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении средств академии
17:07 Глава Кировской области приостановил стройку мусоросортировочного завода после протеста местных жителей
16:40 Начальник ГИБДД предложил повысить максимально допустимую скорость на трассах до 150 км/ч
15:45 Чиновников обязали вести страницы в соцсетях, список ресурсов определит правительство
15:23 Госдума приняла закон о «зеркальных мерах» в ответ на запрет российских СМИ за рубежом
13:37 Банк России 30 июня вводит в обращение новую банкноту номиналом 100 рублей
13:03 Суд в Челябинске признал незаконным отказ мэрии согласовать шествие «За мир!»
11:59 Глава минздрава Турции сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране
11:00 В Москве умер обвиняемый в мошенничестве ректор ВШСИ Анатолий Полянкин
10:31 «Ведомости»: китайская компания Honor прекратила поставки смартфонов в РФ
10:07 Президент Токаев предложил направить 430 миротворцев в Африку, парламент его поддержал
09:27 В Минздраве рассказали о состоянии 17 пострадавших при крушении вертолета в Якутии
18:13 В Якутии разбился вертолет Ми-8, сообщается о пострадавших
16:54 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике
16:36 Госдума приняла в третьем чтении закон об иноагентах. Главное
15:40 В Ростовской области несколько дней ищут сбежавшего крокодила
14:29 Глава Крыма Аксенов назвал жителям причину «громкого хлопка»
Все новости России и мира
19:33 За вывихнутый полицейскому палец житель Карпинска на 2 года отправится в колонию
19:05 В Краснотурьинске одновременно похоронили женщину и её новорожденную дочь
18:34 Задержанные за ограбление в Екатеринбурге студента из Египта юнцы предстанут перед судом
17:53 Тепличное хозяйство и козью ферму в Свердловской области посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
17:25 Из центра Екатеринбурге перенесут мурал с Александром Невским
16:55 В Прикамье стартовала «Дачная амнистия 2.0»
16:53 Совет представителей иностранных государств создали в Екатеринбурге
16:27 За хищение 60 миллионов рублей в Екатеринбурге осудят застройщика
15:48 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь ловят пьяных водителей
15:25 Екатеринбуржцев просят не выбрасывать в контейнеры для сортируемых отходов игрушки для взрослых
15:06 Жительницу Прикамья будут судить за продажу несуществующих щенков и котят
14:56 В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 98 человек
14:36 Ученые Пермского Политеха автоматизировали стенд для испытаний газотурбинных установок с помощью нейросети
14:29 Главе Богдановича вынесли приговор за злоупотребление должностными полномочиями
13:53 В рамках STENOGRAFFIA в Екатеринбурге обновляют фиолетовую линию
13:24 На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» будет представлен проект цифровизации процесса добычи руды
12:51 В июне на 19% снизилась посещаемость ТРЦ Екатеринбурга
12:42 «Горьковка» открывает экспозиции к примечательным датам
12:22 Пиарщика Ярослава Ширшикова оштрафовали в Екатеринбурге за дискредитацию ВС РФ
11:56 Свердловчанин 15 лет незаконно хранил дома ружье, патроны и порох
11:25 Из Екатеринбурга запускают чартерные рейсы в Египет
10:53 Выпускной в УрФУ в этом году пройдет без ковидных ограничений
10:21 Toyota в Екатеринбурге протаранила стоявшую на обочине машину с ребенком в салоне
10:04 В Прикамье судебные приставы арестовали наследство неплательщицы алиментов, задолжавшей своим детям 1 млн рублей
09:57 В столице Урала пропала 28-летняя девушка
09:24 В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил девочку на самокате
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK