В Краснотурьинске одновременно похоронили женщину и её новорожденную дочь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мрачная и печальная история завершилась в последний день июня двойными похоронами в Краснотурьинске. Земле одновременно предали молодую женщину и её новорожденную дочь.Врачи «Скорой помощи» 24-го июня выехали в один из жилых домов Краснотурьинска. Их вызвали соседи молодой женщины, матери двух несовершеннолетних детей, услышав, как она кричит от боли в своей квартире. Только при осмотре в больнице медики обнаружили, что она, по всем признакам, только что родила. Сама роженица от госпитализации отказалась, сославшись на то, что дома дети остались одни без присмотра. Её отпустили домой, но следом отправили полицейских, сообщив о подозрительной ситуации.Через несколько дней в квартире у женщины сотрудники полиции нашли новорожденного ребёнка. Девочка была мертва, тело её лежало в ящике, встроенном в детскую кровать, на которой спали сыновья хозяйки квартиры. В тот же день умерла и роженица, у которой без должного медицинского ухода начался сепсис. Её успели повторно доставить в больницу, но спасти уже не успели.Издание «Вечерний Краснотурьинск» раскрывает подробности произошедшего. Как оказалось, умершая женщина, в очередной раз забеременев, собиралась сделать аборт. Но вместо этого скрывала, как могла, беременность и от знакомых, и от врачей. Для этого она даже перетягивала живот, чтобы он не был так заметен. При этом она не отказывалась от алкоголя, что, видимо, тоже повлияло на трагический исход. При осмотре трупа её новорожденной дочки удалось выяснить, что ребёнок умер от недостатка кислорода. Но была ли это случайная смерть, или имело место преднамеренное удушение, пока неясно.