Toyota в Екатеринбурге протаранила стоявшую на обочине машину с ребенком в салоне



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автомобиль Toyota Isis врезался в стоявший Nissan X-Trail, который от удара отбросило в кювет на дерево. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок.ДТП произошло 30 июня около дома №2 на улице Лесное кладбище. По предварительным данным, женщина-водитель Toyota Isis ехала по улице Лесное кладбище со стороны Евгения Савкова в сторону СНТ «Марс» и допустила наезд на Nissan X-Trail, который стоял на обочине. После столкновения Nissan отбросило в кювет на дерево.В результате ДТП водителя Toyota госпитализировали с множественными травмами. Также пострадал шестилетний мальчик. Его доставили в больницу с ушибом головы.За рулем Toyota Isis находилась 58-летняя женщина со стажем вождения 11 лет. Она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии и не может дать объяснения сотрудникам полиции.Автомобилем Nissan X-Trail управлял 39-летний отец пострадавшего ребенка со стажем вождения 21 год. Родители мальчика рассказали, что остановились на обочине и ненадолго отошли от автомобиля, в котором ребенок остался в детском кресле. В этот момент в машину въехала Toyota. Отец подбежал к автомобилю и достал мальчика из салона.