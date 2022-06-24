В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил девочку на самокате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на седьмом километре Московского тракта автобус Mercedes-Benz сбил 13-летнюю девочку на самокате. ДТП произошло 30 июня.По предварительной информации, водитель автобуса №37 ехал по Московскому тракту со стороны Репина в сторону Светлореченской и при повороте направо допустил наезд на девочку, пересекающую проезжую часть на самокате в неустановленном месте.В результате ДТП 13-летнюю девочку доставили с травмами головы.По словам матери девочки, около остановки «Контрольная» дочь решила пересечь на дорогу на самокате, так как впереди не было машин. При движении она посмотрела налево и увидела приближающийся автобус, который и сбил ее.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Mercedes-Benz находился 54-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. Водитель рассказал, что во время движения неожиданно на дорогу выехала девочка. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.