В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил девочку на самокате
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на седьмом километре Московского тракта автобус Mercedes-Benz сбил 13-летнюю девочку на самокате. ДТП произошло 30 июня.
По предварительной информации, водитель автобуса №37 ехал по Московскому тракту со стороны Репина в сторону Светлореченской и при повороте направо допустил наезд на девочку, пересекающую проезжую часть на самокате в неустановленном месте.
В результате ДТП 13-летнюю девочку доставили с травмами головы.
По словам матери девочки, около остановки «Контрольная» дочь решила пересечь на дорогу на самокате, так как впереди не было машин. При движении она посмотрела налево и увидела приближающийся автобус, который и сбил ее.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Mercedes-Benz находился 54-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. Водитель рассказал, что во время движения неожиданно на дорогу выехала девочка. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительной информации, водитель автобуса №37 ехал по Московскому тракту со стороны Репина в сторону Светлореченской и при повороте направо допустил наезд на девочку, пересекающую проезжую часть на самокате в неустановленном месте.
В результате ДТП 13-летнюю девочку доставили с травмами головы.
По словам матери девочки, около остановки «Контрольная» дочь решила пересечь на дорогу на самокате, так как впереди не было машин. При движении она посмотрела налево и увидела приближающийся автобус, который и сбил ее.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Mercedes-Benz находился 54-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. Водитель рассказал, что во время движения неожиданно на дорогу выехала девочка. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
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