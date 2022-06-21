В исторической части Екатеринбурга горело одно из зданий Литературного квартала
Происшествия
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Екатеринбург №1»
Сильный пожар произошёл этим вечером на улице Первомайской в Екатеринбурге. Горело здание №1 в Литературном квартале.
Огонь охватил верхнюю часть 2-этажного здания, его кровлю и перекрытия. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Учитывая значимость строения, его аварийное состояние и расположение, к тушению пожара привлекли 6 единиц спецтехники и 16 пожарных. На данный момент пожар потушен.
Горевшее здание относится к памятникам городской архитектуры, когда-то в нём располагалась золотоплавильная лаборатория, поэтому и внимание к этому строению со стороны активной общественности повышенное. Недавно были озвучены предложения открыть в здании музей, но особой поддержки со стороны городских властей они не получили. Здание передали компании «Брусника», которая должна была провести реконструкцию аварийного строения.
Огонь охватил верхнюю часть 2-этажного здания, его кровлю и перекрытия. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Учитывая значимость строения, его аварийное состояние и расположение, к тушению пожара привлекли 6 единиц спецтехники и 16 пожарных. На данный момент пожар потушен.
Горевшее здание относится к памятникам городской архитектуры, когда-то в нём располагалась золотоплавильная лаборатория, поэтому и внимание к этому строению со стороны активной общественности повышенное. Недавно были озвучены предложения открыть в здании музей, но особой поддержки со стороны городских властей они не получили. Здание передали компании «Брусника», которая должна была провести реконструкцию аварийного строения.
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