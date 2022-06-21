В исторической части Екатеринбурга горело одно из зданий Литературного квартала

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сильный пожар произошёл этим вечером на улице Первомайской в Екатеринбурге. Горело здание №1 в Литературном квартале.Огонь охватил верхнюю часть 2-этажного здания, его кровлю и перекрытия. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Учитывая значимость строения, его аварийное состояние и расположение, к тушению пожара привлекли 6 единиц спецтехники и 16 пожарных. На данный момент пожар потушен.Горевшее здание относится к памятникам городской архитектуры, когда-то в нём располагалась золотоплавильная лаборатория, поэтому и внимание к этому строению со стороны активной общественности повышенное. Недавно были озвучены предложения открыть в здании музей, но особой поддержки со стороны городских властей они не получили. Здание передали компании «Брусника», которая должна была провести реконструкцию аварийного строения.