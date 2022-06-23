В Екатеринбурге ищут пропавшего 36-летнего мужчину
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 36-летний Никита Владимирович Овсянников. Его местонахождение неизвестно с 25 июня. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина может находиться в другом районе.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые волосы.
Во что мужчина был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Овсянникова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые волосы.
Во что мужчина был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Овсянникова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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