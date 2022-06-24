В центре Екатеринбурга водитель BMW сбил 75-летнюю женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга водитель BMW X5 сбил пенсионерку. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель BMW X5 ехал по проезжей части и сбил женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина.ГИБДД призывает пешеходов быть внимательными и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам.