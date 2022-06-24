В центре Екатеринбурга водитель BMW сбил 75-летнюю женщину
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга водитель BMW X5 сбил пенсионерку. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель BMW X5 ехал по проезжей части и сбил женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина.
ГИБДД призывает пешеходов быть внимательными и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам.
ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель BMW X5 ехал по проезжей части и сбил женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина.
ГИБДД призывает пешеходов быть внимательными и пересекать проезжую часть по пешеходным переходам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле автокран насмерть сбил женщину
28 июня 2022
28 июня 2022