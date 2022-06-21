Из горящей пятиэтажки в Сысерти эвакуировались 23 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сысерти минувшей ночью произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Чапаева. Сообщение о возгорании поступило 29 июня в 22:29.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади трех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на первом этаже пятиэтажки. До прибытия спасателей по лестничным маршам эвакуировались 23 человека, в том числе пять детей.В тушении пожара участвовала девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22:39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:51.