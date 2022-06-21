Из горящей пятиэтажки в Сысерти эвакуировались 23 человека
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Сысерти минувшей ночью произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Чапаева. Сообщение о возгорании поступило 29 июня в 22:29.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади трех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на первом этаже пятиэтажки. До прибытия спасателей по лестничным маршам эвакуировались 23 человека, в том числе пять детей.
В тушении пожара участвовала девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22:39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:51.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади трех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на первом этаже пятиэтажки. До прибытия спасателей по лестничным маршам эвакуировались 23 человека, в том числе пять детей.
В тушении пожара участвовала девять огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22:39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:51.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль BMW
24 июня 2022
24 июня 2022
В Екатеринбурге на складах леса случился пожар
25 июня 2022
25 июня 2022