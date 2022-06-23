Во дворе одного из жилых домов Каменска-Уральского погиб водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во дворе дома №14 по улице Парковой в Каменске-Уральском зафиксировано ДТП. Водитель одной из машин погиб.По предварительной версии, 53-летнему владельцу автомобиля марки «Kia Rio» стало плохо прямо во время движения. Он потерял контроль за своей иномаркой, и она врезалась в припаркованный автомобиль отечественного производства. Мужчина погиб на месте. Это произошло сегодня днём, примерно в 01:50.Сотрудники ОГИБДД Каменска-Уральского установили, что погибший местный житель прежде 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент сегодняшнего инцидента он был пристёгнут ремнём безопасности. А вот не употреблял ли он перед этим спиртные напитки, установит дальнейшее расследование происшествия.