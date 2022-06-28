В Серове нашли жителя Карпинска, а в Карпинске — серовчанина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Карпинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации установил личность мужчины, чей труп был найден в реке Каква 18-го июня. Как пишет газета «Глобус», погибшим оказался 37-летний житель Серова Алексей Егоров. Его мать опознала сына.Алексей Егоров ещё в сентябре прошлого года уехал к горе Ольвинский Камень на добычу кедровых шишек. Домой он не вернулся и был объявлен в розыск. Сейчас следователи Карпинска пытаются выяснить, как тело серовчанина попало в реку и по каким причинам наступила смерть.По иронии, сегодня в Серове стала известна личность мужчины, оказавшегося жителем Карпинска. Эта история, к счастью, менее трагична. Обнаруженный в Серове человек жив, он «всего лишь» не мог вспомнить своего имени и адреса проживания. Чтобы узнать это, фото с ориентировками разместили в интернете, и это дало-таки результат: мужчину узнала его родственница, — пишет всё та же серовская газета «Глобус».