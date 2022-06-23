В Свердловской области уже вторую неделю ищут пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В деревне Урмикеево Нижнесергинского района уже вторую неделю ищут 27-летнего Рифата Рашидовича Мунябинова. Его местонахождение неизвестно с 19 июня.
Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, черные глаза, черные волосы.
На момент пропажи он был одет в серую кофту, футболку, синие джинсы и черные кроссовки. Может передвигаться на черно-желтом велосипеде.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рифата Мунябинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, черные глаза, черные волосы.
На момент пропажи он был одет в серую кофту, футболку, синие джинсы и черные кроссовки. Может передвигаться на черно-желтом велосипеде.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рифата Мунябинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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