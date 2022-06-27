В Нижней Туре нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижней Туре нашли 79-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в МО МВД России «Качканарский».В отдел полиции 23 июня поступило сообщение о том, что 79-летняя женщина утро 22 июня ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. На поиски пенсионерки отправились участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и МЧС.Оказалось, что женщина отправилась в лес за грибами и заблудилась. С собой у нее не было ни телефона, ни спичек. Поиски длились около девять часов. Когда сотрудники полиции обнаружили пенсионерку, она была сильно истощена, а тело ее искусали насекомые. Самостоятельно женщина уже не могла передвигаться. Она сидела под деревом и ждала спасения.