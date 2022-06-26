Объявленный в розыск молодой екатеринбуржец погиб в Первоуральске
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Житель Екатеринбурга Константин Изотов найден в Первоуральске мёртвым. Молодой человек 1998-го года рождения считался пропавшим с середины прошлой недели.
В последний раз знакомые видели Константина в среду, 22-го июня. На своей машине марки «Chevrolet Lacetti» он уехал в неизвестном направлении (как теперь выяснилось — в Первоуральск) и домой уже не вернулся. Взволнованные родственники заявили об его исчезновении в полицию. К поискам подключался отряд «Лиза Алерт». Нашли молодого екатеринбуржца только вчера.
Обстоятельства смерти Константина Изотова устанавливают правоохранительные органы. Пока известно, что он выпал с 12-го этажа жилого дома.
В последний раз знакомые видели Константина в среду, 22-го июня. На своей машине марки «Chevrolet Lacetti» он уехал в неизвестном направлении (как теперь выяснилось — в Первоуральск) и домой уже не вернулся. Взволнованные родственники заявили об его исчезновении в полицию. К поискам подключался отряд «Лиза Алерт». Нашли молодого екатеринбуржца только вчера.
Обстоятельства смерти Константина Изотова устанавливают правоохранительные органы. Пока известно, что он выпал с 12-го этажа жилого дома.
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