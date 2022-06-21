В Екатеринбурге машины «здороваются» то с мостами, то с заборами

19.15 Вторник, 28 июня 2022
Происшествия
Стоп-кадр видео из соцсетей
В понедельник вечером, 27-го июня, на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого машина завалилась на бок, а владелец её получил серьёзную травму.

По какой-то причине (её сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД) мужчина на полной скорости «поздоровался» своей «буханкой» (так в народе называют УАЗ данной модели) с металлическим ограждением, установленным вдоль проезжей части. Он удара машину сильно накренило. Водитель не смог самостоятельно покинуть своё движимое имущество, из машины его вытаскивали свидетели происшествия. Они же вызвали «Скорую помощь». Медиками было установлено, что потерпевший получил перелом таза, и его было решено госпитализировать.

Другое нелепое ДТП произошло в Екатеринбурге сегодня, 28-го июня. В данном случае грузовая фура «поздоровалась» с невысоким мостом, расположенным в микрорайоне Компрессорный (Октябрьский район Екатеринбурга). Водитель не рассчитал, что размеры фуры не соответствуют высоте проезда под мостом, в результате чего она застряла, зацепившись о мост крышей. На дороге из-за этого образовалась пробка.

Этот проезд в Компрессорном хорошо известен автолюбителям Екатеринбурга. В народе его даже прозвали «мостом-ловушкой», поскольку сегодняшнее происшествие — далеко не первое.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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14:28 Каменск-Уральский металлургический завод отправил работников в простой
13:53 В Октябрьском районе Екатеринбурга появился Новосинарский Бульвар
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