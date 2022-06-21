В Нижнем Тагиле автокран насмерть сбил женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле водитель автокрана насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в 9 утра на улице Балакинской.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, за рулем автокрана находился 52-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Он пояснил, что не видел пешехода, а только услышал удар. После этого он остановил машину.Выяснилось, что у водителя не было специальных разрешений на тяжеловесную технику, а автокран имел неисправности – дефекты внешних световых приборов. В отношении водителя составили материалы по части 3 статьи 12.21 КоАП РФ и части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.