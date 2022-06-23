В Серове мужчина ушел в лес и до сих пор не вернулся
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Серове пропал 53-летний Александр Владимирович Логинов. Он ушел в лес 25 июня и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 170 см, 42-й размер обуви, нормальное телосложение, зеленые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в серо-бурый охотничий костюм и черные ботинки. С собой у него был пакет-майка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Логинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, 42-й размер обуви, нормальное телосложение, зеленые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в серо-бурый охотничий костюм и черные ботинки. С собой у него был пакет-майка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Логинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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