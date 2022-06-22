В Екатеринбурге после ДТП арестовали пьяного водителя электровелосипеда
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пьяного водителя электровелосипеда без прав. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
ДТП произошло в воскресенье на улице Евгения Савкова. Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt при выезде с прилегающей территории на улицу Суходольскую допустил столкновение с электровелосипедом Kugoo, который ехал по Суходольской со стороны Удельной в сторону Ручейной.
В результате столкновения пострадал водитель электровелосипеда. 18-летнего парня доставили в больницу с травмами головы и колена.
Сотрудники ГИБДД установили, что мощность двигателя электровелосипеда составляет 500 Вт. Электротранспорт с мощностью более 250 Вт приравнивается к мопеду. Для управления им необходимо водительское удостоверение категории «М», которое у пострадавшего водителя электровелосипеда отсутствовало. Кроме того, результаты освидетельствования установили у молодого человека состояние алкогольного опьянения – алкотестер показал значение 0,485 мг/л.
В отношении водителя электровелосипеда составлены административные материалы за вождение в состоянии опьянения, без водительских прав и за управление без мотошлема. Верх-Исетский районный суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.
ДТП произошло в воскресенье на улице Евгения Савкова. Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt при выезде с прилегающей территории на улицу Суходольскую допустил столкновение с электровелосипедом Kugoo, который ехал по Суходольской со стороны Удельной в сторону Ручейной.
В результате столкновения пострадал водитель электровелосипеда. 18-летнего парня доставили в больницу с травмами головы и колена.
Сотрудники ГИБДД установили, что мощность двигателя электровелосипеда составляет 500 Вт. Электротранспорт с мощностью более 250 Вт приравнивается к мопеду. Для управления им необходимо водительское удостоверение категории «М», которое у пострадавшего водителя электровелосипеда отсутствовало. Кроме того, результаты освидетельствования установили у молодого человека состояние алкогольного опьянения – алкотестер показал значение 0,485 мг/л.
В отношении водителя электровелосипеда составлены административные материалы за вождение в состоянии опьянения, без водительских прав и за управление без мотошлема. Верх-Исетский районный суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.
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