Пожилой таксист из Краснотурьинска выплатит крупную компенсацию пострадавшему в аварии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске завершилось судебное рассмотрение прошлогодней аварии, в которой серьёзно пострадал молодой человек. Виновников признан пожилой мужчина, подрабатывающий таксистом.Речь на суде шла о ДТП, которое случилось 6-го декабря на улице Октябрьская. Таксист, которому вот-вот исполнится 70 лет, торопился на вызов, а потому «не заметил» ВАЗ-21074 и врезался в него на повороте. В протараненной машине находился 27-летний пассажир, который от сильного удара получил перелом костей таза и на долгий срок отправился на больничную койку.В качестве компенсации за причинение вреда здоровью суд стребовал с пожилого нарушителя правил дорожного движения 300 тысяч рублей, что ровно на 200 рублей меньше той суммы, в которую оценил свои физические и моральные страдания потерпевший. Кроме того, старику-таксисту как минимум на полтора года придётся забыть про подработку извозом — именно на такой срок судья отправил его под домашний арест.