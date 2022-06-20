В районе Пышмы на пасеках массово гибнут пчёлы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пасечники Пышминского района Свердловской области бьют тревогу — в их хозяйствах массово гибнут пчёлы. Хозяева пасек связывают это с химической обработкой полей.ВК-сообщество «Екатеринбург №1» приводит слова одного из пасечников, у которого тоже прошёл пчелиный падёж: «Поля начали опрыскивать примерно полторы-две недели назад, а через неделю пчёлы начали гибнуть. Такое в районе происходит уже второй раз: пару лет назад тоже теряли пчел.»Пчеловодство в Свердловской области развито мало, в том числе — из-за особенностей климата. В основном им занимаются частники-любители. По некоторым подсчётам в их хозяйствах в общей сложности содержалось до недавнего времени более 40 тысяч пчелиных семейств. Наиболее опытные пчеловоды, зная об опасности отравления ядохимикатами, стараются узнавать графики обработки полей и в эти дни стараться ограничить насекомым свободный вылет из ульев.Меж тем, два года назад после того, как в 30 регионах страны массово гибли пчёлы, был издан Закон о пчеловодстве, согласно которому сельхозпроизводители должны сами оповещать пчеловодов о готовящейся обработке полей. Вот дословная цитата из документа: «Не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) информации о таких работах».