На чемпионате России по мотокросу в Ирбите гонщики влетели в толпу зрителей

09.22 Понедельник, 27 июня 2022
Происшествия
Фото: СВЕТ Екатеринбург / Telegram.com
Вчера, 26 июня, на чемпионате России по мотокроссу с колясками в Ирбите произошло ЧП. Один из экипажей не справился с управлением и въехал в толпу зрителей.

Как сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе сами спортсмены и ребенок. Один человек госпитализирован, а остальные отказались от госпитализации.

Состояние у пострадавших удовлетворительное. Всем оказана медицинская помощь.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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14:29 Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня
14:22 В посёлке Полевской местные жители нашли тело женщины
13:34 На жителя Ревды составили протокол за антимилитаристские надписи на банкнотах
13:18 Более 40% екатеринбуржцев предпочитают отпуск в России
12:12 Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники
11:18 В Екатеринбурге ищут 25-летнего мужчину, пропавшего 22 июня
10:04 В Нижнем Тагиле 29 июня закроют движение возле железнодорожного вокзала
17:33 Задержали подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки из Нижней Синячихи
16:23 В Свердловской области ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 24 июня
15:42 Жителя Серова задержали при попытке переброса телефонов в новолялинскую ИК-54
14:46 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 26 июня
14:20 Под посёлком Арти в аварии с грузовиком погибла женщина
12:37 Денежную помощь многодетной семье глухонемых Брагиных собрали за несколько часов
12:32 Семилетнюю дочь основателя движения «Мужской путь» нашли живой в Свердловской области
11:38 В Екатеринбурге по время выступления певицы «МакSим» на сцену прорвалась фанатка
10:20 В Нижнем Тагиле отремонтируют мост на Северном шоссе
09:35 В Екатеринбурге на складах леса случился пожар
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