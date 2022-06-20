На чемпионате России по мотокросу в Ирбите гонщики влетели в толпу зрителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера, 26 июня, на чемпионате России по мотокроссу с колясками в Ирбите произошло ЧП. Один из экипажей не справился с управлением и въехал в толпу зрителей.Как сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, в результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе сами спортсмены и ребенок. Один человек госпитализирован, а остальные отказались от госпитализации.Состояние у пострадавших удовлетворительное. Всем оказана медицинская помощь.