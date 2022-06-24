Под посёлком Арти в аварии с грузовиком погибла женщина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 04.30 на 3 километре трассы «Обход посёлка Арти» столкнулись легковой автомобиль «Mazda CX-5» и большегруз «MAN TGX». В результате аварии женщина, находившаяся за рулём легковушки, погибла. Водитель грузовика не пострадал.По предварительным данным, водительница «Mazda» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу грузовому автомобилю, приближавшемуся с правой стороны, в результате чего произошло столкновение, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Известно, что женщина направлялась на морской курорт в Туапсе. В каком состоянии она находилась в момент аварии, установят судмедэксперты.