Под посёлком Арти в аварии с грузовиком погибла женщина
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром, около 04.30 на 3 километре трассы «Обход посёлка Арти» столкнулись легковой автомобиль «Mazda CX-5» и большегруз «MAN TGX». В результате аварии женщина, находившаяся за рулём легковушки, погибла. Водитель грузовика не пострадал.
По предварительным данным, водительница «Mazda» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу грузовому автомобилю, приближавшемуся с правой стороны, в результате чего произошло столкновение, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что женщина направлялась на морской курорт в Туапсе. В каком состоянии она находилась в момент аварии, установят судмедэксперты.
По предварительным данным, водительница «Mazda» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу грузовому автомобилю, приближавшемуся с правой стороны, в результате чего произошло столкновение, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что женщина направлялась на морской курорт в Туапсе. В каком состоянии она находилась в момент аварии, установят судмедэксперты.
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