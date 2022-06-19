В Екатеринбурге на складах леса случился пожар
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Вчера вечером в Екатеринбурге, около 21.00, на складах леса в районе улиц Майкопская – Подгорная в Завокзалье случился пожар. Об этом сообщили читатели «Вечерних ведомостей».
«На площади 150 квадратных метров сгорел штабель пиломатериалов», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 39 спасателей. В 22.05 огонь был локализирован, в 23.40 ликвидировано открытое горение. Поливку и разбор сгоревших конструкций сотрудники МЧС завершили к 02.15.
«На площади 150 квадратных метров сгорел штабель пиломатериалов», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 39 спасателей. В 22.05 огонь был локализирован, в 23.40 ликвидировано открытое горение. Поливку и разбор сгоревших конструкций сотрудники МЧС завершили к 02.15.
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