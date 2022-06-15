Обрушившаяся в Краснотурьинске стена дома на месяц приковала ребёнка к постели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже почти месяц врачи Краснотурьинской детской больницы выхаживают ребёнка, поступившего сюда с травмами в самом начале лета. На больничную койку мальчика отправила стена заброшенного дома.Детей как магнит притягивают опустевшие дома и недостроенные здания. В данном случае 8-летнего мальчика «притянуло» к старому заброшенному частному дому в районе улицы Чкалова. Строение оказалось таким обветшалым, что рухнуло под собственной тяжестью, засыпав ребёнка. К счастью, мальчуган выжил, но получил серьёзные травмы. Врачам пришлось делать ему срочную операцию и сращивать сломанную бедренную кость.Сейчас жизни маленького потерпевшего ничто не угрожает, но он по-прежнему нуждается в больничном уходе и постоянном присмотре врачей. Скоро ли его выпишут, зависит от медицинских показаний. Пока же за ним в палате присматривает мама, которая по факту травм, полученных сыном, обращалась в полицию, но помощи пока особой не получила. «Я заявляла в полицию, чтоб разобрались: чьи это участки и нашли виновных. Но боюсь, что серьезно этим заниматься не станут. Участки со старыми постройками не ограждены и может еще кто-нибудь пострадать», — приводит её слова издание «Вечерний Краснотурьинск».В том числе во избежание подобных случаев владельцам заброшенных зданий крайне рекомендуется ограничивать в них доступ посторонним, заколачивать окна, запирать двери, по возможности — огораживать строение. Но, как показывает практика, даже при таких мерах безопасности дети могут пострадать…Впрочем, что говорить о «заброшках», если от функционирующих, отремонтированных и даже совсем новых строений в городах Свердловской области для людей (не только несовершеннолетних) исходит смертельная опасность. Буквально сегодня в новом микрорайоне Солнечный (Чкаловский административный район Екатеринбурга) на улице Лучистой огромным куском металла едва не придавило двух детей. Обломок крыши сдуло ветром, и он упал в паре метров от малолетних екатеринбуржцев. И тут стоит отметить, что отстраиваться микрорайон начал в 2013-м году. То есть, самому старому дому здесь не исполнилось и 10 лет!